Duitse politici belaagd in parlement door bezoekers

In het Duitse parlement maakten een aantal bezoekers het leven van parlementsleden zuur. Ze liepen rond in het gebouw, op zoek naar parlementsleden en filmden hen ongevraagd. De bezoekers waren daar op uitnodiging van de rechts-radicale partij AfD.

Om de democratie toegankelijk te maken, mogen kamerleden bezoekers uitnodigen om het debat bij te wonen. Woensdag liep dat uit de hand, toen een ‘infectiebeschermingswet’ gestemd moest worden. Demonstranten die tegen die wet zijn, werden op uitnodiging van AfD binnengelaten, en gingen op zoek naar andere parlementsleden en regeringsleiders om hen te filmen en vragen te stellen.

Zo werd minister van Werk Peter Altmaier (CDU) belaagd toen hij op de lift stond te wachten. Op beelden is te zien hoe hij ongevraagd gefilmd wordt terwijl een vrouw zegt: ‘Deze man heeft geen geweten.’

De minister reageert rustig en antwoordt dat hij zijn kiezers vertegenwoordigt. Nadat Altmaier in de lift is gestapt zegt de vrouw dat hij een ‘opgeblazen wannabe koning’ is. Andere bezoekers liepen vrij rond en konden bureaus filmen.

Wanneer parlementsleden bezoekers uitnodigen, zijn ze verantwoordelijk voor hun gedrag. AfD reageert dan ook dat ze deze actie betreuren en dat het geen bewuste strategie was. De andere partijen vinden de voorvallen schandalig en gaan niet mee in de uitleg van AfD. Er wordt onderzocht of de parlementsleden een sanctie krijgen.