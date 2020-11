AS Adventure is in gesprek met de banken over een schuldherschikking. Dat is nodig omdat de coronacrisis de inkomsten onder druk zet. Dat AS Adventure last zou hebben van formules als Decathlon lacht ceo Frédéric Hufkens weg. ‘We verkopen meer als ze naast ons zijn dan dat ze wegtrekken.’

Voor de Limburger Frédéric Hufkens die al sinds 1992 in Engeland woont en AS Adventure van daaruit leidt, is de coronacrisis een zoveelste uitdaging. Zijn geloof in AS Adventure dat in België en Engeland ...