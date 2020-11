In een bos bij Aalst werden twee mannen gepakt die clandestien op reeën jaagden. Bij nacht, met verboden wapens. De job van een van hen: jachtopzichter. ‘Dat soort mannen bevestigt elk lelijk vooroordeel over de jacht.’

Ze zaten met twee in hun 4X4, de nacht was gevallen in het Kravaalbos, op de grens van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Ze hadden hun geweer – een wapen van zwaar kaliber, met nachtkijker – geladen ...