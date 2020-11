PlayStation gebruikt Gentse monumenten als reclamepaneel: ‘Dit moet stoppen’

Het Gravensteen en de Boekentoren zijn gebruikt om reclame te maken voor de spelconsole PlayStation 5. Fabrikant Sony had dat echter niet aangevraagd. De Stad Gent is not amused: ‘Als dit niet stopt, gaan we actie ondernemen.’

Gamers hebben er jaren op moeten wachten, maar sinds donderdag is de PlayStation 5 beschikbaar in ons land. Om die gameconsole goed in de markt te zetten, heeft het bedrijf Sony in verschillende steden lichtreclame gemaakt op monumenten. In Gent gebeurde dat woensdagavond op het Gravensteen en de Boekentoren.

De Stad Gent is daar niet mee opgezet. ‘We hebben een sfeer- en smaakvol lichtplan dat wordt bewonderd tot ver buiten onze grenzen. We kunnen ons niet veroorloven dat er te pas en te onpas flitsende reclame op onze gebouwen komt. Bovendien was het niet aangevraagd’, zegt bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen).

Actie ondernemen

Watteeuw gaat contact opnemen met Sony en onderstrepen dat dit soort reclame niet voor herhaling vatbaar is. ‘Als het niet stopt, zullen we verdere actie ondernemen. Wat dat zou kunnen zijn, moet ik overleggen met de bevoegde diensten. In het verleden hebben we dit soort reclame altijd goed onder controle kunnen houden en dat moet zo blijven.’

Ook de Universiteit Gent wil geen commerciële reclame op haar gebouwen. ‘We waren op voorhand niet ingelicht’, zegt woordvoerster Tine Dezeure. ‘Zodra ons werd gemeld dat op de Boekentoren werd geprojecteerd, hebben we de actie laten stilleggen. We gaven Sony geen toestemming en zullen ook in de toekomst niet toelaten dat de Boekentoren wordt ingezet voor dergelijke commerciële acties. Speels bedoeld of niet, dit is niet voor herhaling vatbaar.’

In ons land werd de campagne uitgevoerd door het Antwerpse reclamebureau TBWA. Daar is voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.

Londense metro

Ook in Londen in het Verenigd Koninkrijk ging de lancering niet ongemerkt voorbij. Oxford Circus, een van de drukst bezochte stations van de Londense metro, kreeg de symbolen van de Playstation-controllers mee. Andere stations kregen dan weer de naam van een game, zoals Lancaster Gate dat vervelde tot Ratchet and Clankaster Gate. Dat gebeurde wel in samenspraak met Transport for London, dat het openbaar vervoer in de stad organiseert. De actie duurde er 48 uur.