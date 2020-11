Matthias Casse ondanks blessure aan de neus naar kwartfinales op EK judo: volg het hier op de voet

De eerste dag op het EK judo in Praag leverde bronzen medailles op voor Charline van Snick en Jorre Verstraeten. Vandaag op de tweede dag zou daar minstens nog een medaille moeten bijkomen want dan komt titelverdediger en nummer één van de wereld Matthias Casse in actie. U kan hieronder alles op de voet volgen.

Laatste update: 11u33

Matthias Casse begon alvast goed aan zijn EK. Na negen maanden zonder competitie vloerde de vice-wereldkampioen in zijn eerste wedstrijd bij de -81 kilogram de Montenegrijn Nikola Gardasevic met een ippon. In de derde ronde had hij het lastig met de Turk Muhammed Koc, die twee geleden nog brons behaalde op het EK voor junioren. Casse geraakte tijdens de kamp geblesseerd aan zijn neus en moest verzorgd worden. Maar ook met een hinderlijke pleister op zijn neus trok Casse de wedstrijd naar zich toe en besliste de kamp met een waza-ari. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Azerbeidzjaan Murad Fatiyev.

Minder goed verging het Matthias’ broer Jeroen Casse. Die ging er op zijn eerste EK uit in de eerste ronde bij de - 73 kilogram. Hij verloor met een gouden score van de Moldaviër Victor Sterpu.

Sami Chouchi staat in de derde ronde bij de -81 kilogram. In zijn eerste ronde maakte hij komaf met de Tsjech Adam Kopecky, nadien ging de Griek Alexios Ntanatsidis - nummer 15 op de wereldranglijst - met ippon voor de bijl.

Bij de vrouwen sneuvelde Gabrilla Willems (IJF-25) verrassend al in de eerste ronde bij de -70 kilogram. Ze verloor van de Roemeense Serafima Moscalu en doet zo een slechte zaak in de race om de Olympische Spelen. Op het EK zijn immers veel olympische kwalificatiepunten te rapen.

Ook Roxane Taeymans (-70kg) overleefde haar eerste ronde niet. Ze verloor van de Griekse Elisavet Teltsidou nadat ze drie strafpunten verzamelde.

VIDEO. U kunt hieronder live naar het EK judo kijken.