Vaticaan onderzoekt hoe Instagramaccount van paus foto van model likete

Het Vaticaan onderzoekt hoe een like van de Instagramacount van de paus onder een foto van een schaars gekleed Braziliaans model terechtkwam.

Het leek alsof de paus een foto van het model Natalia Garibotto had geliket. Onder een foto van haar, waarop ze in een erg kortgerokt schooluniform poseerde, verscheen een like van paus Franciscus.

Hoe die daar terechtkwam, is onduidelijk. Hij kwam alleszins niet van de paus, verzekert het Vaticaan. ‘We kunnen uitsluiten dat de “like” van de Heilige Stoel kwam, en we hebben aan Instagram uitleg gevraagd’, zegt een woordvoerder aan de Britse krant The Guardian.

Het is ook onduidelijk wanneer de like precies is verschenen. Op 13 november was hij nog zichtbaar. De dag erna was hij volgens het katholieke nieuwsagentschap CNA verdwenen. De paus heeft medewerkers die zijn sociale media beheren. Op Instagram heeft hij 7,4 miljoen volgers. Zelf volgt hij niemand.

Garibotto was alleszins blij met de gratis publiciteit. ‘Ik ga tenminste naar de hemel’, schreef ze.