Drie opleidingen Karel de Grote Hogeschool nietig verklaard, 200 studenten getroffen

Die graduaatsopleidingen, maatschappelijk werk, internet of things en voertuigtechnieken, van de Karel de Grote Hogeschool werden deels vernietigde door het Grondwettelijk Hof. Dat gebeurde na een klacht van de Antwerpse AP Hogeschool, die vond dat het gelijkheidsbeginsel geschonden was.

Twee jaar geleden keurde het Vlaams Parlement het decreet goed voor de uitbouw van graduaatsopleidingen binnen de hogescholen. Tot dan werden die opleidingen aangeboden door de Centra voor Volwassenenonderwijs. Het gaat om studies zoals boekhouden, informatica en orthopedagogie, richtingen die mensen voorbereiden op een beroep. Het publiek bestaat voornamelijk uit volwassenen.

Om de opleidingen aan te bieden, moesten de hogescholen samenwerkingen aangaan met Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s), en onder meer personeel overnemen. Voor de Karel de Grote Hogeschool werd in het decreet een uitzondering gemaakt. Die hogeschool mocht vier opleidingen kiezen, die ze zelf mocht uitbouwen, zonder een CVO te betrekken. Daarmee wou de Vlaamse regering verzekeren dat er in de regio Antwerpen voldoende aanbod zou zijn.

Die bepaling werd niet aanvaard door andere hogescholen. AP Hogeschool startte een procedure bij het Grondwettelijk Hof, dat nu oordeelde dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden, en de bepaling wordt vernietigd. Er zijn zo’n tweehonderd studenten getroffen. Het Hof oordeelde dat de maatregel niet in verhouding staat met het beoogde doel: het optrekken van het opleidingsaanbod in Antwerpen. Voor het huidige academiejaar dient er echter niets te veranderen.

AP Hogeschool reageert tevreden. ‘Wanneer de overheid op het einde van de procedure de spelregels verandert en er zo voor zorgt dat dezelfde opleidingen plots op een andere en snellere manier kunnen worden ingericht, dan is dat onbehoorlijk bestuur en een concurrentieel nadeel’, zegt woordvoerster Karolien Loriers. ‘Daarmee konden wij niet akkoord gaan. Voor AP Hogeschool is het een principiële kwestie om precedenten te vermijden.’

Maeva Van Muylders studeert maatschappelijk werk. Ze getuigt aan VRT Nieuws dat ze een uur voor de les te horen kreeg dat de opleiding niet kon worden verder gezet. ‘Ik was al heel lang een gepaste opleiding aan het zoeken en dit voelde als thuiskomen’, zegt ze op Radio 2. ‘Het was net omdat dit een heel nieuwe manier van onderwijs was, dat ik er weer zin in had om een hogeschooldiploma te halen. De klassieke manier van onderwijzen ben ik een beetje beu.’