Hormoonverstoorders zijn overal, hoe vermijd je gezondheidsproblemen?

Behalve virussen is er nog een onzichtbaar risico voor onze gezondheid, dat overal rond ons te vinden is: hormoonverstoorders. Het zijn chemische, lichaamsvreemde stoffen die de werking van ons hormoonsysteem verstoren en zo gezondheidsproblemen of ontwikkelingsstoornissen veroorzaken.

Zeker bij kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, kinderen en tieners, kunnen hormoonverstoorders problemen veroorzaken, omdat die groepen vatbaarder zijn. Over hormoonverstorende stoffen is volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen weinig gekend. Deze trucjes kunnen al een heel eind helpen:

- Indien je voeding in de microgolfoven opwarmt, warm die niet op in de plastic verpakking. Hormoonverstoorders kunnen immers van de verpakking naar de voeding overgaan. Uit de bevraging blijkt dat zes Belgen op tien dit af ­en toe doen.

- Koop je nieuwe kleren of beddengoed, was ze voor het eerste gebruik. De helft van de Belgen geeft aan dat niet te doen. Ook nieuw keukengerei of andere voorwerpen was je best even voor gebruik.

- Gebruik geen niet-natuur­lijke pesticiden en insecti­ciden. Ze zijn niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de eigen gezondheid.

- Vermijd zo veel mogelijk luchtverfrissers en geurstoffen.

Meer praktisch advies op www.goedgezind.be/hormoonverstoorders