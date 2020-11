De Booker Prize gaat naar een Schots debuut

Douglas Stuart, een uit Glasgow afkomstige modeontwerper die al twintig jaar in New York woont, wint de Booker Prize voor zijn debuut Shuggie Bain.

Het was een verrassend diverse shortlist die de Booker Prize-jury presenteerde. Vier van de zes genomineerde boeken waren debuten. Ook het winnende boek van Douglas Stuart is een eersteling: Shuggie Bain is een autobiografische roman over een jongen die in armoede opgroeit in het Glasgow van de jaren tachtig, met een gewelddadige vader en een aan drank verslaafde moeder die tevergeefs probeert te ontsnappen aan de armoede en de demonen waarmee ze worstelt.

‘Een fundamenteel politieke roman’, schreef The Guardian, ‘over de impact van het Thatcherisme op het sociale weefsel van Glasgow’, een roman over armoede, de waardigheid die mensen nodig hebben om te overleven en over wat het betekent op te groeien met het bewustzijn dat je op jongens valt.

Winnaar Douglas Stuart, die als modeontwerper werkt voor merken als Calvin Klein, Ralph Lauren en Gap, was tot tranen toe geroerd. In zijn dankwoord benadrukte hij dat het nog maar de tweede keer is dat de prestigieuze Booker Prize naar een Schotse roman gaat, en dat deze bekroning een belangrijke erkenning betekent voor de stemmen uit de arbeidersklasse.

Stuart schrijft al 14 jaar in zijn vrije tijd, zijn tweede roman, Loch Awe, speelt ook in Schotland en ligt al klaar om te worden uitgegeven. De vertaling van Shuggie Bain verschijnt in het voorjaar van 2021 bij Nieuw Amsterdam.

Stuart haalde het van vijf andere genomineerden, van wie Maaza Mengiste wellicht de bekendste is. Zij was genomineerd met The shadow king. een roman over vrouwen die in 1935 vochten tegen de Italiaanse invasie van Ethopië. In Burnt sugar van Avni Doshi staat de gewrongen relatie tussen een vrouw en haar dementerende moeder centraal, Real life van Brandon Taylor is een campusroman waarin racisme een belangrijke rol speelt, en The new wilderness van Diane Cook is een klimaatroman.

De Booker Prize is de belangrijkste Britse literaire bekroning, met wereldwijde uitstraling, goed voor een prijzengeld van 50.000 pond (56.000 euro). De prijs werd uitgereikt tijdens een door de BBC gestreamde online ceremonie die was volgestouwd met sterren, van Margaret Atwood en Bernardine Evaristo tot Barack Obama, maar meer dan enkele soundbites kregen de kijkers niet van hen te horen.