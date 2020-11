Antwerp Giants uitgeschakeld in Eurocup na achtste verlies op rij

De Antwerp Giants hebben donderdag op de achtste speeldag van de Eurocup basket v weer niet kunnen winnen. De Giants verloren op bezoek bij MoraBanc Andorra met 82-69 en grijpen door de nieuwe nederlaag naast een ticket voor de tweede ronde.

De troepen van coach Christophe Beghin beleefden tot dusver heel weinig plezier aan de Eurocup, want ze gingen al voor de achtste maal op rij de boot in en konden nog niet winnen. Met nog twee duels te gaan is Antwerp, zesde en laatste in zijn groep, al zeker van de uitschakeling. Alleen de vier beste ploegen van iedere poule stoten door.

Op 9 december ontvangen de Giants op de negende speeldag het Litouwse Panevezys Lietkabelis.