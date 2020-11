Dat Hongarije, Polen en Slovenië dreigen de meerjarenbegroting van de EU en het corona-herstelfonds te blokkeren, noemt premier Alexander De Croo ‘een gevaarlijk spel’. Hij stelt dat de Europese Raad tijdens de digitale top van vanavond ‘geen compromissen zal sluiten over de basiswaarden van de Europese Unie’.

Dat zei de premier in het parlement, waar hij vragen kreeg over de situatie. ‘We gaan niet onderhandelen over de fundamentele waarden die de grondslag vormen van een rechtsstaat, die ons de garanties geeft over de vrijheden die daar aan de basis van staan. Maar we gaan wel veel energie steken in overtuigen’, zei hij over het verzet van Hongarije, Polen en Slovenië tegen het controlemechanisme voor het respect voor de rechtsstaat. Omdat de landen dat mechanisme niet kunnen blokkeren, dreigen ze de hele meerjarenbegroting af te schieten.

Volgens De Croo spelen de drie een ‘gevaarlijk spel’ door te dreigen met de blokkering van de meerjarenbegroting en het herstelfonds. ‘We hebben dat herstelfonds allemaal nodig, ook Hongarije en Polen trouwens’, zei hij.

• LEES OOK. Subsidiepoker voor autocraten

Waarnemers achten het weinig waarschijnlijk dat er donderdagavond al snel een oplossing wordt gevonden waardoor Hongarije en Polen zich meteen achter de begroting en het herstelfonds kunnen scharen. Er zou in het beste geval rond 21.00 uur een akkoord verwacht worden. Als er meerdere overlegrondes nodig zijn, valt er voor 23.00 uur echter geen mededeling te verwachten.

Er gaan binnen de EU stemmen op om een corona-herstelfonds op te richten zonder Polen en Hongarije. Voor de Nederlandse premier Mark Rutte is het een optie, Duitsland ziet dat (voorlopig) niet zitten.