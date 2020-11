Andrey Rublev verlaat ATP Finals met zege tegen Dominic Thiem

De Rus Andrey Rublev (ATP-8) heeft donderdag in zijn laatste wedstrijd op de ATP Finals de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-3) met 6-2 en 7-5 verslagen. Die eindstand stond na 1 uur en 14 minuten op het scorebord in de O2 van Londen.

De partij had nog weinig belang. Thiem was al zeker van de groepswinst, Rublev van de uitschakeling. De Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2) en de Griekse titelverdediger Stefanos Tsitsipas (ATP-6) strijden donderdagavond om de tweede plaats in de groep “London 2020”.

In de halve finales neemt Thiem het op tegen de tweede van de groep “Tokio 1970”. Dat wordt de Serviër Novak Djokovic (ATP-1) of de Duitser Alexander Zverev (ATP-7). De Rus Daniil Medvedev (ATP-4) verzekerde zich woensdag van groepswinst.