Ongepubliceerd werk van Tolkien wordt volgende zomer uitgebracht

Een aantal ongepubliceerde essays van J.R.R. Tolkien, de schrijver van Lord of the rings en The hobbit, wordt volgende zomer gepubliceerd. In de verhalen wordt dieper ingegaan op Midden-aarde, de onsterfelijkheid van elfen en welk ras baarden had.

De publicatie van deze collectie werd goedgekeurd door de Tolkien estate, en zal ‘The nature of Middle-earth’, ‘de natuur van Midden-aarde’ heten. De uitgever, HarperCollins, belooft dat ‘de lezers terug zullen worden gestuurd naar de wereld van The Silmarillion, Unfinished Tales en The Lord of the Rings’. Tolkien zelf stierf in 1973, maar het afgelopen decennium werden meerdere onuitgegeven werken toch nog gepubliceerd, zoals The Children of Húrin, Beren en Lúthien and The Fall of Gondolin.

In het boek komt de lezer meer te weten over onder meer de onsterfelijkheid en de reïncarnatie van de elven, de natuur van Valar, de geesten van Midden-aarde, de dieren van Númenor en de geografie van Gondor. Fans komen ook te weten of elven, hobbits en dwergvrouwen baarden kunnen laten staan.

Carl F Hostetter zal de teksten redigeren. Hij is hoofd van de ‘Elvish Linguistic Fellowship’, een groep die zich toelegt op de studie van de talen die Tolkien uitvond. Hostetter werkte al samen met de jongste zoon van Tolkien, die de boeken van zijn vader postuum uitbracht.

Volgens Chris Smith, directeur bij HarperCollins, is deze nieuwe collectie ‘een echte schat aan informatie’. ‘De lezers kunnen over de schouder van Tolkien meelezen, en op elke pagina komt Midden-aarde opnieuw tot leven’, zei hij. ‘Voor Tolkien was Midden-aarde een volledige wereld die moest worden ontdek.’

Tolkiens eerste werk, The hobbit, werd in 1937 uitgebracht, The lord of the rings volgde in 1954 en 1955. Maar de schrijver bleef zijn ingebeelde wereld uitbreiden, en schreef nog tot aan zijn dood verhalen over Midden-aarde.