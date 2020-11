Exit Rik Verbrugghe: Sven Vanthourenhout nieuwe bondscoach wielrennen

Sven Vanthourenhout (39) volgt Rik Verbrugghe op als Belgisch bondscoach op de weg. Vanthourenhout zal de job combineren met zijn taak als bondscoach in het veld.

Belgian Cycling heeft afscheid genomen van Rik Verbrugghe als bondscoach. Zijn contract, dat afliep, wordt niet verlengd. Verbrugghe, die al deeltijds aan de slag gaat als performance manager bij Israel-Start Up Nation, wordt opgevolgd door Sven Vanthourenhout. De bondscoach in het veldrijden was al assistent van Verbrugghe bij de elite en de U23 en neemt nu diens taken voltijds over. Hij blijft ook de baas in het veldrijden. ‘Ik wil Rik Verbrugghe eerst en vooral bedanken voor zijn werk’, zegt voorzitter Tom Van Damme. ‘Met twee wereldkampioenschappen in België (veldrijden in Oostende en wegwielrennen in Leuven, red.) en Olympische Spelen in 2021 en 2024 is er heel veel om naar uit te kijken. Sven Vanthourenhout is nu de geknipte man voor de job.’

Belgian Cycling wil op korte termijn ook een ‘development coach’ aanstellen om Vanthourenhout te assisteren en verantwoordelijk wordt voor projecten over de verschillende categorieën en disciplines.

De nieuwe en de oude bondscoach. Foto: Photo News

En zo komt er al na twee jaar een einde aan de samenwerking tussen Verbrugghe en Belgian Cycling. De schoonbroer van Greg Van Avermaet voelde de bui al hangen, want hij tekende al een contract bij Israel-Start-Up Nation als sportief manager. De bond zag een duobaan zoals hij deed in zijn eerste jaar als bondscoach en ploegleider bij BMC, nu niet zitten.

Er zat trouwens al een fameus haar in de boter. Er werd Verbrugghe een gebrek aan communicatie verweten en op het EK in het Franse Plouay deze zomer werd hij naar huis gestuurd. Verbrugghe verliet het hotel van de Belgen om een pita te gaan eten en overtrad zo de coronaregels, opgelegd door de bond. Hij reageerde fel, maar mocht toch aanblijven. Op het WK, waar Wout van Aert twee keer zilver pakte (in tijd- en wegrit) zat hij nog achter het stuur. Maar dat was dus de laatste keer.