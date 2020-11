De Belgische corona-aanpak werd dinsdag fel bekritiseerd door viroloog Marc Van Ranst. ‘Er zijn maar liefst acht ministers van Volksgezondheid, en ik weet heel zeker dat zij elkaar niet eens bij naam kennen’, klonk het in de Nederlandse pers. Danira Boukhriss nam in de talkshow Vandaag de proef op de som en vroeg aan Premier Alexander De Croo of hij de acht ministers kende.