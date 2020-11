Regering houdt vast aan evaluatie kernuitstap in november 2021

De federale regering houdt vast aan de evaluatie van de haalbaarheid van de kernuitstap in november 2021. Dat uitbater Engie Electrabel de investeringen voor een levensduurverlenging schrapt, maakt daarvoor niet uit. Dat bevestigden zowel premier Alexander De Croo als minister van Energie Tinne Van der Straeten donderdagmiddag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer.

In 2018 verbond de toenmalige federale regering zich ertoe de laatste kerncentrales in ons land tegen laatste in 2025 te sluiten. Maar om de energiebevoorrading te verzekeren zijn wel investeringen nodig in andere energiebronnen, in de vorm van bijvoorbeeld gascentrales of hernieuwbare energie. Bovendien moet de prijs daarvan voor gezinnen en ondernemingen binnen de perken blijven.

Het regeerakkoord van de Vivaldi-coalitie bepaalt dat er in november 2021 een evaluatie komt over de haalbaarheid van de kernuitstap. Bij onverwachte problemen zal de regering maatregelen nemen om de energiebevoorrading te verzekeren, bijvoorbeeld door de kerncentrales toch nog beperkt in te schakelen.

De regering houdt vast aan die evaluatie, ook nu uitbater Engie Electrabel heeft beslist om verdere investeringen voor een eventuele levensduurverlenging van de kerncentrales te schrappen en zich voor te bereiden op een kernuitstap in 2025. ‘Wij bevestigen de kernuitstap en zullen de kalender respecteren’, antwoordde premier Alexander De Croo donderdag op vragen vanuit zowat elke fractie in de Kamer.

‘Die kalender is trouwens vastgelegd door onder andere de vier partijen die toen deel uitmaakten van de regering’, klonk het fijntjes. Volgens de premier wil de regering de kernuitstap ‘verstandig’ aanpakken, ‘op basis van feiten en cijfers’ en ‘met aandacht voor de bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid’.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten bevestigde dat voornemen. ‘We maken een analyse in november 2021 (...). Als uit dat rapport blijkt, op basis van feiten en cijfers, dat er een onverwachts probleem is dan zullen we alle mogelijke maatregelen nemen die daaraan tegemoet kunnen komen.’ Van der Straeten benadrukte dat ze de kernuitstap ‘ordentelijk’ wil organiseren, met aandacht voor de werknemers in de kerncentrales en de prijzen voor consumenten.

De oppositie neemt geen genoegen met die uitleg. Volgens N-VA-Kamerlid Bert Wollants is het noodscenario - de beperkte inschakeling van kernenergie na 2025, ‘onmogelijk geworden’. ‘De minister (Van der Straeten, red.) is daar heel erg blij mee want zij weet al langer dat ze dat niet wilt’, zei hij.

Georges Dallemagne (cdH) benadrukte dat zijn partij in principe voor een snelle kernuitstap pleit, maar niet zonder vangnet in geval van nood. ‘Dat is onverantwoord’, zei hij. ‘De hernieuwbare energie zal pas ten vroegste in 2030 op punt staan, het steunmechanisme is nog niet goedgekeurd door Europa en gascentrales zijn vervuilend en duur.’

Vlaams Belanger Recino Van Lommel had het over een ‘groen spoor van vernieling’ dat de regering achterlaat. ‘Alle redelijkheid rond energiebevoorrading is ver te zoeken.’