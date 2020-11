‘Een op de drie Vlamingen van plan kerst toch in groep te vieren’

Een aanzienlijk deel van de bevolking acht het onwaarschijnlijk dat het zich met Kerstmis zal houden aan de strenge contactregels. 40 procent van de 18- tot 35-jarigen zegt zich met kerst niet te zullen beperken tot het gezin en één knuffelcontact. Dat blijkt uit de tweewekelijkse Grote Coronastudie van de UAntwerpen.

De UAntwerpen polste in de meest recent Grote Coronastudie naar de plannen voor de feesten in december. 86 procent van de 26.000 respondenten acht het weliswaar waarschijnlijk dat ze Sinterklaas zullen vieren met het gezin en hoogstens één knuffelcontact. Voor oudjaar zakt dat percentage naar 75 procent, met kerst is dat zelfs maar 68 procent. Dat betekent dus dat 32 procent, zowat een op de drie deelnemers, niet van plan is zich aan de regels te houden.

Vooral jongeren tussen 18 en 35 hebben het moeilijk met de maatregelen. Voor kerst zegt 40,8 procent van die groep dat ze zich er niet aan zullen houden. Binnen deze categorie van jongeren doen de studenten het wel opvallend beter, met 29,4 procent die zegt de richtlijn niet te zullen volgen.