Bewindvoerders vragen faillissement Mega World aan

De voorlopige bewindvoerders vragen aan de rechtbank om Mega World failliet te verklaren. Ze geloven niet dat het bedrijf nog te redden is. Mogelijk kunnen er wel delen verkocht worden.

Thierry Lammar en Kristin Van Hocht hebben Mega World, het vroegere Blokker België, gedagvaard in faling voor de ondernemingsrechtbank van Mechelen. Dat hebben ze de vakbonden laten weten. Lammar en Van Hocht werden op 2 november door de ondernemingsrechtbank aangesteld als tijdelijk bewindvoerders. Toen werd ook de aanvraag van Mega World tot bescherming tegen schuldeisers onontvankelijk verklaard.

De tijdelijk bewindvoerders werden gevraagd om na te gaan of de faillissementsvoorwaarden vervuld waren en om te kijken op welke manier nog een deel van de winkelketen zou kunnen gered worden. Bijvoorbeeld door voor een gerechtelijke reorganisatie te gaan, met overdracht van activa. Daarbij worden de levensvatbare winkels uit de vennootschap gehaald en doorgestart.

Maar die laatste optie kan sinds recente rechtspraak (de zaak Plessers) maar als er een voldoende belangrijk deel van de tewerkstelling wordt gered. De idee is dat deze vorm van doorstart niet mag gebruikt worden om het sociaal passief (opzeggingspremies en achterstallige lonen) maximaal achter te laten in de failliete boedel. Bij de doorstart moet een voldoende deel van het sociaal passief een oplossing krijgen.

Niet te redden

Volgens Lammar is de financiële put bij Mega World van die aard dat de vennootschap niet te redden is. Hij verwacht ook niet dat het gerechtelijk akkoord oplossing kan brengen. Dit door het arrest Plessers. Lammar verwacht dat er toch een deel van de winkels kunnen gered worden. ‘Dat gebeurde bij Brantano ook. Toen werden ook winkels en werknemers uit het faillissement overgenomen.’

Mega World telt 122 winkels en circa 650 werknemers. Eerder deze week vonden er nog sociale verkiezingen plaats. ACV Puls, dat in dit dossier naar het parket trok wegens mogelijke fraude bij Mega World, kwam er als grootste vakbond uit de bus. Marc Jacobs van ACV Puls betreurt de dagvaarding in faillissement. Hij had gehoopt dat de formule van bescherming tegen schuldeisers (gerechtelijke reorganisatie) oplossing kon brengen.

Alternatief plan

Hij vindt ook dat met Dirk Bron kostbare tijd en kansen zijn verloren gegaan. ‘De vorige directie had nog een plan om met een leefbare kern van winkels door te gaan. Bron beloofde echter alles te redden.’ Jacobs is ervan overtuigd dat die initiële herstructureringsplannen een kans verdienden.

Lammar zegt dat er al enkele partijen interesse hebben laten blijken in winkelpanden waardoor er mogelijk toch nog een beperkte doorstart in zit. Doordat Blokker, de voorloper van Mega World al lang in België actief is en in het verleden een solide partner was, zijn er best wat winkels die op goede locaties zouden liggen en gewilde panden zouden zijn.

De dagvaarding in faling komt bij het hof van beroep van de ondernemingsrechtbank. Het is niet duidelijk hoe snel de zaak behandel kan worden. Op 3 december komt anderzijds het beroep voor tegen de aanstelling van de bewindvoerders. Mochten ze afgezet worden, heeft dit geen impact op de dagvaarding in faillissement.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil zoals bekend opnieuw een moratorium introduceren om te beletten dat bedrijven door de tweede coronagolf failliet verklaard worden. Dat moratorium biedt Mega World geen soelaas omdat bedrijven die er al heel erg aan toe waren, er niet onder vallen.

Lammar en Van Hocht zijn ook tijdelijk bewindvoerders van Piocheur, de holding boven Mega World. Piocheur is ook de vennootschap die de meeste huurcontracten heeft afgesloten met de huisbazen. Verwacht wordt dat ook voor die vennootschap een dagvaarding in faillissement zal gevraagd worden.

De lachende derde in het hele dossier is wellicht Michiel Witteveen van de Mirage Retail Group. Hij kreeg van de familie Blokker een stevige cheque (er wordt gesproken over meer dan 200 miljoen euro) om het Blokker-concern op een nette manier een nieuwe toekomst te geven. Dat Witteveen Blokker België toevertrouwde aan iemand als Dirk Bron, wordt hem her en der aangerekend. ‘Als je zaken doet met Witteveen is er altijd een catch’, zegt een retailer.