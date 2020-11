Belg riskeert 50 jaar cel in Spanje na dood van zijn kinderen

Het Spaanse gerecht eist een gevangenisstraf van 50 jaar voor een Belg in de zaak over de moord op zijn twee kinderen. De man en zijn Spaanse vrouw brachten hun driejarige zoontje en hun dochtertje van vijf maanden in maart 2019 ritueel om het leven.

De kinderen werden op 14 maart 2019 dood teruggevonden, vlak bij het vervallen pand waar het gezin woonde in het Spaanse dorp Godella. Het waren de buren die alarm sloegen nadat ze het koppel hadden zien vechten, en de moeder bebloed en half naakt hadden zien rondlopen. Toen de guardia civil ter plaatse kwam, reageerde de vader verward en kon hij niet uitleggen waar de kinderen waren. De moeder (28) werd pas ’s anderendaags halfnaakt in een ton gevonden, en duidde na uren aandringen de plek aan waar de kinderen begraven werden.

Naar een veilige plek

De vader ontkende in eerste instantie alle betrokkenheid. ‘Ik werd wakker en mijn vrouw lag naakt op mij, ze wilde de liefde bedrijven. Maar ik weigerde’, staat er te lezen in een verklaring die de Spaanse media konden inkijken. ‘Haar lichaam was koud en ze was helemaal overstuur. Toen ik de kinderen wilde zoeken, vertelde ze dat de kinderen in vrede waren en dat ze hen naar een veilige plek had gebracht. Ze nam me mee naar buiten om de liefde te bedrijven op de plaats van de misdaad. Maar ik raakte in shock en besloot terug te keren naar huis.’

Foto: EPA-EFE

De man legde in zijn verklaring ook uit waarom hij niet onmiddellijk de politie op de hoogte bracht. ‘Ik was in shock. De politie vertelde dingen die ik niet begreep. Maar ik kan me niet herinneren dat ik zei dat ze zich geen zorgen hoefden te maken omdat ze allemaal dood waren. Ik denk wel gezegd te hebben dat mijn vrouw hen had vermoord.’

Intimi en familieleden legden in de Spaanse pers wel getuigenissen af over wat het koppel heeft bezield. Volgens hen leidden de ouders al lange tijd een alternatieve levensfilosofie. Die ging ook gepaard met een zware drugsproblematiek, voornamelijk marihuana en hallucinogene paddenstoelen. Dat heeft er volgens hun dichte entourage voor gezorgd dat het koppel sinds half februari in een soort psychose leefde.

Beide ouders werden meermaals onderzocht door psychiatrische deskundigen. Uit medische rapporten bleek dat de moeder zich op het moment van de moorden in een psychotische depressie bevond. Vier onderzoeken kwamen tot diezelfde conclusie. De moeder wordt daarom als ontoerekeningsvatbaar beschouwd. Het parket van de provincie Valencia vraagt voor haar om de internering.

Voor haar man wordt wel een zware gevangenisstraf gevraagd: 50 jaar, of 25 jaar per kind. Het parket eist ook een schadevergoeding ter waarde van 300.000 euro voor morele schade, voor de vier grootouders van de kinderen.