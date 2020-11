De Tigreeërs zijn boos dat ze minder macht hebben in Ethiopië. En zeven andere dingen die je moet weten om de oorlog in het Oost-Afrikaanse land te begrijpen.

Het is oorlog in Ethiopië. Met zijn 106 miljoen inwoners is het na Nigeria het land met de grootste bevolking van Afrika. Op woensdag 4 november kondigde de Ethiopische premier en winnaar van de Nobelprijs ...