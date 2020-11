Deceuninck-Quick Step legt Josef Cerny vast: “Konden deze kans niet laten schieten”

De Tsjechische renner Josef Cerny (27) rijdt volgend seizoen voor Deceuninck-Quick Step. Dat heeft de Belgische WorldTour-formatie donderdag bekendgemaakt.

Cerny won vorige maand de 19e rit in de Giro. De tweevoudige en regerende Tsjechische tijdritkampioen pakte in 2017 ook de eindzege in de Ronde van Tsjechië. In 2018 was hij de beste in het Tsjechisch kampioenschap op de weg.

“Het is een moeilijk seizoen geweest voor iedereen. Ik ben blij dat ik bij één van de beste teams in het peloton terechtkom”, reageert Cerny. “Ik denk dat ik een rol kan spelen in de bekende lead-outtrein. Ik zal ook voorin hard werken wanneer dat nodig is. En ik heb ook al getoond dat ik zelf resultaten kan rijden wanneer ik goede benen heb.”

“We hebben al een sterke ploeg voor 2021, maar we konden de kans om Josef aan te trekken niet laten schieten. Hij is een sterke en hard werkende renner”, aldus CEO Patrik Lefevere over de komst van Cerny. “Hij zal voor een andere dynamiek in onze ploeg zorgen.”

Cerny komt over van CCC, dat zijn WorldTour-licentie afstaat aan Circus-Wanty Gobert.