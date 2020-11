‘Two more years’: Pep Guardiola blijft nog wat langer trainer van Kevin De Bruyne bij Manchester City

Pep Guardiola heeft zijn contract als trainer van Manchester City met twee jaar verlengd. De Catalaanse topcoach blijft zo tot minstens de zomer van 2023 aan het roer bij de Engelse club van Kevin De Bruyne. Dat maakte City donderdag officieel bekend.

Het lopende contract van Guardiola liep eind dit seizoen af en dus waren er wat geruchten omtrent de toekomst van de tweevoudig Champions League-winnaar. Die werd afgelopen zomer nog stevig gelinkt aan Juventus. Maar Guardiola besloot om nog twee extra seizoenen te breiden aan zijn verblijf van intussen al vijf jaar bij de Cityzens, zijn langste periode bij een club sinds hij in 2008 begon bij FC Barcelona. Daar bleef hij vier seizoenen, bij Bayern drie.

“Sinds ik bij Manchester City ben aangekomen, voel ik me zo welkom op de club en in de stad, dankzij de spelers, de staf, de supporters, de mensen van Manchester, de voorzitter en de eigenaar”, reageert de Catalaan op de contractverlenging. “We hebben sindsdien samen heel wat gepresteerd. We hebben doelpunten gemaakt, wedstrijden en trofeeën gewonnen, en we zijn allemaal heel trots op die successen. Het is nu onze uitdaging om nog beter te worden en verder te ontwikkelen. Ik kijk er erg naar uit om Manchester City daarbij te helpen.”

Guardiola kwam in 2016 aan het roer bij de Citizens, als opvolger van Manuel Pellegrini. Onder de 49-jarige Spaanse succescoach won Manchester City tot dusver tweemaal de Premier League (2018 en 2019), eenmaal de FA Cup (2019) en driemaal de League Cup (2018, 2019 en 2020). Alleen de Champions League ontbreekt nog. Met Guardiola op de bank sloten de Bruyne en co. 181 van hun 245 wedstrijden winnend af.

En voor de opmerkzame voetbalvolgers: Lionel Messi is eind dit seizoen einde contract bij FC Barcelona. De geruchten over een reünie met zijn ex-coach doen nu alweer de ronde...