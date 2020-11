Zaak-Chovanec: ‘Politiebaas heeft zich niets te verwijten’

Directeur-generaal André Desenfants van de federale politie komt terug. De man had vrijwillig een stap opzij gezet na het schandaal-Chovanec.

‘Maar intern onderzoek heeft uitgewezen dat meneer Desenfants zich in die zaak niets te verwijten heeft’, zegt de woordvoerster van de federale politie. Hij had geen kennis van de beelden, zo blijkt uit het onderzoek dat de informatiestroom binnen zijn directie bekeken heeft. Hij had zichzelf een tijdje een pauze gegund maar sinds woensdag is hij terug en dus niet langer verhinderd’, klinkt het.

Desenfants is als hoofd van de bestuurlijke politie, de nummer twee van de federale politie.

Jozef Chovanec (38), vader van een dochtertje, stierf in februari 2018 na een politie-interventie waarbij de verwarde en agressieve man op de luchthaven van Charleroi van het vliegtuig werd gehaald. Hij bonkte met zijn hoofd tegen de tralies van de politiecel maar het liep pas helemaal fout toen de politie intervenieerde en hem met vijf man in bedwang trachtte te houden. Een agente maakte een Hitlergroet, een andere een dansje. Chovanec stierf enkele dagen nadien in het ziekenhuis. De beelden lekten pas onlangs uit. De familie van Chovanec beweert dat de Belgische justitie en politie de zaak in de doofpot wilden steken.

In de zaak is ook de grote baas van de luchtvaartpolitie opzij geschoven, die direct onder Desenfants werkt. Die chef blijft voorlopig overgeplaatst naar de dienst middelenbeheer.