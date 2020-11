Minister Verlinden overweegt nationaal vuurwerkverbod

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bestudeert een nationaal verbod op vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode. Volgende week zal een beslissing vallen.

Aanleiding is de beslissing van de betrokken gouverneurs om in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen zo’n verbod in te voeren én het feit dat andere gouverneurs nog even de kat uit de boom kijken in afwachting van een eventuele federale beslissing.

De Nederlandse regering besliste vorige week al dat onze noorderburen op oudejaarsavond geen vuurwerk mogen afsteken.

In Antwerpen en zullen ‘lokale besturen geen toelating geven om vuurwerk af te steken en zullen ook zelf geen vuurwerk organiseren om fysiek sociaal contact te vermijden’, zei Antwerps gouverneur Cathy Berx eerder. West-Vlaams gouverneur Decaluwé stelde een gelijkaardig verbod in op vuurwerk voor Kerstmis en Nieuwjaar. De gouverneurs wil zo de ziekenhuizen ontlasten en samenscholingen vermijden

Volgens de woordvoerster van minister Verlinden wordt nu over een nationaal verbod nagedacht. Een beslissing zal wellicht eerder volgende week vallen.