Medewerkers beschuldigen Facebook ervan ‘hun leven in gevaar te brengen’

Meer dan tweehonderd medewerkers van Facebook beschuldigen het bedrijf ervan dat ‘hun leven onnodig in gevaar wordt gebracht’. Ze zouden verplicht worden naar het werk te komen, ondanks de gevaren van het coronavirus. Dat schrijven ze in een open brief.

De schrijvers van de open brief zijn ‘content moderators’, medewerkers die Facebook inhoudelijk moeten screenen op illegale of gevaarlijke content, zoals kindermisbruik, de verspreiding van valse informatie of het oproepen tot geweld en haat.

Facebook zelf reageerde dat ‘een meerderheid’ van de moderators van thuis werkt. ‘We geloven in een open interne dialoog, maar die discussie moet wel eerlijk verlopen’, zei een woordvoerder hierover. In augustus liet het bedrijf al weten dat de werknemers tot de zomer van 2021 thuis mogen werken.

Het bedrijf werkt ook met onderaannemers, waarvan de werknemers officieel voor andere bedrijven werken. Die medewerkers zeggen nu dat ze toch naar kantoor moeten komen. De aanleiding is volgens hen de toenemende druk op Facebook om vals nieuws en haatspraak te verwijderen.

‘De moderatoren mochten maandenlang van thuis werken, maar nu de druk op Facebook groter wordt om het platform vrij te houden van haat en desinformatie, worden we gedwongen terug naar kantoor te gaan’, staat te lezen in de brief.

De druk op Facebook komt er nadat een experiment om met artificiële intelligentie (AI) te werken, is mislukt. ‘Om de druk van de moderatie te verlagen, zochten jullie manieren om onze job te vervangen door een machine’, schrijven de moderatoren aan de top van Facebook. ‘Zonder dit mee te delen aan het publiek, experimenteerde Facebook met automatische moderatie. AI kon de job niet aan, en de les is duidelijk. Het zal jaren duren voor de algoritmes klaar zijn om het over te nemen, en misschien zal dat nooit lukken.’ Daarom eisen de moderatoren meer waardering voor hun werk. ‘We eisen dat jullie onze gezondheid vooropstellen en dat telewerk de norm wordt.’ De briefschrijvers willen ook dat Facebook stopt met onderaannemingen te gebruiken en dat het bedrijf niet alleen goede gezondheidszorg biedt, maar ook psychologische hulp.