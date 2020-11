Katoen Natie koopt Antwerpse Boerentoren

KBC heeft een akkoord bereikt met Katoen Natie en projectontwikkelaar ION over de nieuwe toekomst van de Boerentoren. Het wordt een cultuurtoren die moet passen bij de andere grote Antwerpse cultuurinstellingen. De Boerentoren stond al een jaar te koop.

KBC hoopt nog voor het einde van het jaar een definitieve overeenkomst te kunnen sluiten, maar het nieuws wordt nu al bekendgemaakt. Katoen Natie ondernam in het verleden al heel wat culturele initiatieven, zoals het opzetten van expo’s en het verwerven van een grote kunstcollectie.

In de toren komt er een mix van winkels, horeca, kantoren en wooneenheden. De toren krijgt een plaats tussen de andere grote erfgoed- en cultuurinstellingen van Antwerpen, aangezien het gebouw voorzien is van ruimtes voor tijdelijke en langdurige tentoonstellingen, kunstdepots, restauratieatelier, beeldentuin, filmzaal, auditorium, panoramazalen en een boekhandel. Voor de werken komt er een grondige sanering door projectontwikkelaar ION.

Fernand Huts, ceo van de groep Katoen Natie, legt uit waarom dit project hem zo nauw aan het hart ligt: ‘Als geboren Antwerpenaar, opgegroeid in de Seefhoek en geschoold in het Sint-Jan Berchmanscollege aan de Meir, heb ik een grote verbondenheid met de stad en haar iconen. Het geeft mij een intense voldoening om als Seefhoekenaar een bedrijf, Katoen Natie, uit te bouwen dat de Boerentoren een nieuwe dynamiek kan geven met een culturele onderbouw. Het project vormt een enorme uitdaging. Maar juist dat zet me ertoe aan om al mijn ervaring en talenten, en die van mijn familie en bedrijf, in te zetten om met de Boerentoren geschiedenis te schrijven.’

De Antwerpse boerentoren in de jaren 1930. Foto: rr

De ontwikkeling van de nieuwe cultuurtoren ligt vast: cultuur zal het kloppend hart van de toren worden, gecombineerd met een toekomstgericht winkelaanbod op de gelijkvloerse verdieping en de eerste verdieping (langs de Schoenmarkt, Meirbrug en Eiermarkt). Bezoekers zullen ook doorheen het gebouw kunnen wandelen. Er komt ook een mix van voedings- en ontspanningsplekken, in het smalle gedeelte van de toren (vanaf de 11de tot de 23ste verdieping) komen appartementen.

Verspreid over de bovenste drie verdiepingen (24ste, 25ste en 26ste verdieping) komt een observatorium en een panoramazaal. Die zullen toegankelijk zijn voor het publiek. Het KBC-logo blijft op de toren zichtbaar en op de gelijkvloerse verdieping zal KBC ook in de toekomst een bankkantoor houden.