Parket vervolgt zoon Rob Verreycken voor Hitlergroet in Breendonk

G., de zoon van Rob Verreycken, wordt vervolgd voor het aanzetten tot haat en geweld en het goedkeuren van de genocide tijdens WO II, meldt Apache en bevestigt het parket van Mechelen. Hij bracht in augustus vorig jaar de Hitlergroet uit in het Fort van Breendonk, het symbool van de nazi-vervolging in ons land.

De zitting tegen G. zal doorgaan op 6 januari 2021. Hij staat die dag niet alleen terecht, ook de man die deze zomer viroloog Marc Van Ranst belaagde en in het station van Mechelen de Hitlergroet uitbracht, moet zich die dag verantwoorden.

G. bracht in de zomer van 2019 samen met een groep extreemrechtse leden van Right Wing Resistance Vlaanderen een bezoek aan het Fort van Breendonk. Beelden daarvan werden in november van vorig jaar door VRT en De Morgen openbaar gemaakt. Daarop was te zien dat G. de Hitlergroet bracht. Hij is de zoon van Rob Ver­reycken, een voormalig Vlaams Parlementslid voor het Vlaams Blok. Rob is zelf de zoon van Wim Verreycken, oud-senator voor het Vlaams Blok. G. Verreycken was zelf een tijdlang lid van Vlaams Belang maar werd uit de partij gezet.

Vanuit het Fort van Breendonk werden enkele duizenden mensen gedeporteerd naar de Duitse vernietigingskampen. Nu is het een herdenkingsplaats voor de vele slachtoffers van de oorlog.

In navolging van een andere zaak, over de dood van Joseph Chovanec in een politiecel in Charleroi, wordt vandaag in de Kamer een wetsvoorstel van drie politici, Kamerleden André Flahaut, Ahmed Laaouej (PS) en inmiddels minister Philippe Goffin (MR), besproken over een verbod op ‘alle daden die gelinkt zijn aan het nazisme aanverwante ideologieën’. Een van de politieagenten bracht in de cel van Chovanec een Hitlergroet uit. Dat zou dan mogelijk onder die wet, mocht ze aangenomen worden, in de toekomst bestraft kunnen worden voor de daad op zich. Nu is wel al aanzetten tot haat en het ontkennen, goedkeuren, schromelijk minimaliseren of pogen tot het rechtvaardigen van de genocide tijdens de Tweede Wereldoorlog strafbaar.