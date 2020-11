Opmerkelijk gevolg van de coronamaatregelen: AB InBev-bier van het vat plots maanden langer goed

Bier van het vat is plots langer goed. AB InBev heeft Jupiler, Stella, Leffe, Hoegaarden Wit en Kwak op vat namelijk een langere houdbaarheidsdatum gegeven. Bij pils ging het van zes maanden naar negen, bij de speciaalbieren zelfs van zes maanden naar een jaar.

De beslissing kwam er mede door de coronamaatregelen. ‘Onze meester-brouwers en het kwaliteitsdepartement waren al langer bezig om de ‘ten minste houdbaar tot’-datum van enkele van onze biersoorten in de verschillende Europese markten gelijk te stellen’, zegt woordvoerster Laure Stuyck. ‘Die datum was soms verschillend per land voor eenzelfde biersoort. Onze brouwerijen gaven ook aan dat de bestaande datums vaak nogal conservatief berekend waren. Zeker bij speciaalbieren. Het bier blijft veel langer 100 procent veilig en qua smaak onveranderd, dan die datum aangaf. De coronamaatregelen hebben de beslissing om het aan te passen, versneld.’

Of InBev zomaar zelf kan beslissen dat hun bier langer goed is? ‘Jawel’, zegt Hélène Bonte, woordvoerster van het voedselveiligheidsagentschap (FAVV). ‘Elke producent bepaalt zelf die datum, maar heeft de verantwoordelijkheid dat die correct bepaald wordt. En wij voeren controles uit om te zien of alles veilig is.’ De brouwerijen Haacht en Alken-Maes laten weten dat zij ‘geen aanpassingen doorvoerden’ wat betreft de houdbaarheidsdatum.