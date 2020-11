Medvedev laat Djokovic een poepje ruiken en plaatst zich voor halve finales op ATP Finals

Daniil Medvedev (ATP 4) heeft woensdag in zijn tweede groepswedstrijd op de ATP Finals in Londen de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic geklopt. De 24-jarige Rus haalde het in tweemaal 6-3 en pakt zijn ticket voor de halve finales. De partij duurde 1 uur en 22 minuten.

De Duitser Alexander Zverev (ATP 7) versloeg eerder woensdag in zijn tweede groepswedstrijd de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 9) met 6-3, 4-6 en 6-3 in 2 uur en 11 minuten. Zverev had de zege broodnodig, op de eerste speeldag incasseerde hij maandag in Londen een 6-3, 6-4 nederlaag tegen Medvedev. Schwartzman verloor ook zijn eerste wedstrijd: 6-3, 6-2 tegen Djokovic.

Medvedev plaatst zich dankzij zijn twee zeges in de groep ‘Tokyo 1970’ voor de halve finales. Schwartzman ligt er na twee nederlagen uit. Djokovic en Zverev bikkelen in een onderling duel om het tweede ticket voor de laatste vier.

In de groep ‘London 2020’ is de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 3) al zeker van de groepswinst en maken de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) en de Griekse titelverdediger Stefanos Tsitsipas (ATP 6) in een onderling duel uit wie er mee mag naar de halve finales.

Foto: REUTERS

Djokovic hoopt op medewerking van Australische autoriteiten

Novak Djokovic rekent op de steun en het begrip van de Australische regering en de regering van de Australische deelstaat Victoria om de vraagtekens weg te werken rond het begin van het tennisseizoen 2021. Er heerst gezien de coronacrisis nog veel onduidelijkheid rond de toernooien waar de tennissers zich voorbereiden op de komende Australian Open (18-31 januari 2021).

De Servische titelverdediger in Melbourne gaat ervan uit dat de Australian Open 2021 zal plaatsvinden in januari, ook al moet de startdatum misschien opgeschoven worden.

“Er liggen verschillende opties op tafel”, stelde Djokovic in Londen, na zijn nederlaag tegen de Rus Daniil Medvedev op de ATP Finals. “Ik denk dat Tennis Australia heel goed communiceert met de spelers.” Het nummer één van de wereld hoopt dat de Australische autoriteiten de tennissers zullen toelaten om in de tweede week van de quarantaineperiode toernooien te spelen. “Op die manier kan je toch een toernooi of twee organiseren voor de Australian Open, wat belangrijk is voor het merendeel van de spelers.”

Het plan van Tennis Australia was om tegen medio december meer dan 500 spelers te laten aankomen in de Australische deelstaat Victoria, waar de toernooien die oorspronkelijk voorzien waren in Sydney, Brisbane, Perth, Hobart, Adelaide en Canberra zouden plaatsvinden. Bij aankomst moeten de spelers eerst twee weken in quarantaine gaan in hun hotel, maar ze zouden wel toegang hebben tot enkele courts. Na de voorbereidingstoernooien zouden de tennissers in Melbourne, de hoofdstad van Victoria, de Australian Open kunnen afwerken.

Daniel Andrews, de eerste minister van Victoria, herhaalde woensdag echter dat het plan van de Australische tennisfederatie voorbarig is. Volgens hem is het mogelijk dat de spelers het land niet binnen mogen voor 1 januari. Er moet volgens hem immers goed nagedacht worden over de gezondheidsmaatregelen bij de komst van de tennissterren. Zij komen immers “van overal in de wereld, die momenteel in brand staat”, aldus Andrews. Bij een latere aankomst van de spelers zou het hele toernooischema in de problemen komen, de eerste toernooien gaan immers begin januari van start.

De Duitser Alexander Zverev (ATP 7) verklaarde tijdens de ATP Finals dat hij minstens één toernooi wil spelen in aanloop naar de Australian Open. “Als we gedurende 14 dagen niet kunnen trainen en vervolgens de Australian Open moeten spelen, dan is het gewoon een loterij. Dan kan je eigenlijk gewoon een muntstuk opgooien en kijken wie er wint”, aldus Zverev.