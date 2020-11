Nieuw onderzoek naar fraude bij BBC-interview met Diana uit 1995

Gebruikte BBC-journalist Martin Bashir valse bankuittreksels om prinses Diana te overhalen tot een explosief interview over haar huwelijk met prins Charles? BBC onderzoekt die vraag. Prins William noemt het ‘een stap in de juiste richting’.

Enkele weken voor de officiële scheiding tussen prinses Diana en prins Charles werd ingezet gaf Diana een interview aan BBC. Bijna 23 miljoen Britten zagen toen hoe Diana onder meer over ‘het huwelijk met drie’ sprak, de beroemde uitspraak over de buitenechtelijke relatie van Charles met Camilla Parker Bowles, zijn huidige vrouw. ‘We waren met drie in dat huwelijk, dat was een beetje druk.’ Ze sprak ook over haar strijd tegen boulimie, en haar eigen affaire met James Hewitt. Diana en Charles waren toen al uit elkaar, maar nog niet gescheiden.

De BBC voert nu een onderzoek naar de manier waarop de BBC-journalist Martin Bashir prinses Diana in 1995 wist te overtuigen hem een interview toe te staan. Volgens Charles Spencer, de broer van de in 1997 overleden prinses, gebruikte Bashir ongeoorloofde praktijken om Diana te overtuigen het interview te geven. Bij leven ontkende ze dat, maar Spencer zegt over bewijsmateriaal te beschikken dat Bashir vervalste bankuittreksels gebruikte om de prinses te misleiden. Ze zou daaruit hebben kunnen afleiden dat mensen uit haar entourage door de koninklijke familie werden betaald om haar doen en laten te ­volgen en daar verslag van te doen.

Prins William heeft nu voor het eerst gereageerd op de kwestie: ‘Het onafhankelijke onderzoek is een stap in de goede richting’, zegt hij. ‘Het zou moeten helpen de waarheid achter de acties te achterhalen die hebben geleid tot het Panorama-interview en de daaropvolgende beslissingen die destijds door de BBC zijn genomen.’ Het interview werd immers twee weken op voorhand afgenomen. Prinses Diana stierf minder dan twee jaar na het interview.

De BBC heeft zich verontschuldigd en belooft de volledige waarheid te achterhalen. De 57-jarige Bashir, die nog altijd voor de BBC werkt, kan voorlopig niet worden ondervraagd omdat hij besmet is met covid-19 en erg ziek is.