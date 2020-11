Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië en Wales promoveren naar hoogste divisie

Op de zesde en laatste speeldag van de groepswedstrijden in de divisie B van de Nations League hebben Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië en Wales zich gekroond tot groepswinnaar. Deze landen mogen zich dus opmaken voor een promotie naar divisie A.

In groep 1 van divisie B had Oostenrijk voldoende aan een gelijkspel tegen Noorwegen (1-1). Ghayas Zahid bracht Noorwegen, dat met een B-elftal speelde tegen Oostenrijk, op voorsprong. Ghayas Zahid maakte de gelijkmaker in de extra tijd. Noord-Ierland en Roemenië deelden de punten met dezelfde score. Noord-Ierland zakt hierdoor naar divisie C.

Tsjechië won in groep 2 van divisie B van Slovakije met 2-0. Tsjechie mag naar divisie A en Slovakije zakt. Tomas Soucek en Zdenek Ondrasek maakten de doelpunten voor de Tsjechen. Schotland had de groep kunnen winnen, maar verloor met 1-0 van Israël.

Hongarije versloeg Turkije in groep 3 met 2-0, terwijl Rusland een pandoering van 5-0 kreeg tegen Servië. Luka Jovic van Real Madrid maakte twee doelpunten voor Servië. Turkije moet volgend seizoen een divisie lager spelen.

Wales, met Gareth Bale, won de beslissende wedstrijd voor promotie tegen Finland met 3-1. Finland moest al na 10 minuten met 10 man verder na een rode kaart. Ierland en Bulgarije speelden 0-0 gelijk waardoor Bulgarije zakt.