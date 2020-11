Vier landen blijven over in Nations League, Rode Duivels kennen op 3 december tegenstander in halve finale

Op donderdag 3 december wordt na afloop van het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalconfederatie UEFA de loting voor de halve finales van de Nations League gehouden.

Ook zal het gastland dan bevestigd worden. In principe is dat Italië, winnaar in groep 1. Naast België en Italië plaatsten ook wereldkampioen Frankrijk en Spanje zich voor de Final Four. Opvallend, van de vier halvefinalisten van vorig jaar (winnaar Portugal, Nederland, Zwitserland en Engeland) kon geen enkel land zich voor de tweede keer op rij kwalificeren.

De datums liggen wel al vast: de halve finales staan op 6 en 7 oktober 2021 op het programma, de finale en de wedstrijd om de derde plaats op 10 oktober. Maar eerst dus nog het EK van komende zomer.