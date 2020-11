Paul Sobol, een van laatste Auschwitz-overlevenden, overleden

Paul Sobol, een van de laatste overlevers van het concentratiekamp Auschwitz, is dinsdag op 94-jarige leeftijd in Brussel overleden.

Sobol was dit voorjaar nog te zien was in de Canvas-serie Kinderen van de Holocaust. Hij overleed aan een aderbreuk, laat zijn zoon weten.

Paul Sobol werd geboren op 26 juni 1926 in Parijs. Twee jaar later verhuisde hij met zijn familie naar Brussel. Daar woonde hij tot de nazi’s Brussel binnenvielen, waarna hij met zijn ouders, broer en zus onderdook in Elsene.

In juni 1944 werd hij opgepakt door de Gestapo en samen met de rest van het gezin op de laatste trein vanuit België naar het concentratiekamp Auschwitz gezet. Alleen hij en zijn zus overleefden het kamp.

Sobol keerde terug naar Brussel en trouwde met zijn jeugdliefde Nelly.