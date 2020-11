Dode zeiler na 25 jaar geïdentificeerd

Een zeiler die in 1995 dood werd aangetroffen op een zandbank ten westen van Texel en Den Helder is na 25 jaar geïdentificeerd. Dat meldt de Nederlandse politie.

Volgens de politie was de zeiler verdronken. Omdat de man aanvankelijk niet geïdentificeerd kon worden, werd hij anoniem begraven op een begraafplaats in Den Helder.

De politie onderzocht onder meer de oorsprong van het schip, de kleding van de man en zijn horloge, maar een doorbraak bleef jarenlang uit. Wel waren er meerdere aanknopingspunten die naar Zweden verwezen.

Daarom heeft de afdeling communicatie van de politie Noord-Holland afgelopen zomer een opsporingsbericht in de Zweedse media verspreid. Met resultaat. Een vrouw herkende in het bericht haar oom. De speurders namen daarna contact op met de kinderen van die man. ‘Na een DNA vergelijking kon worden vastgesteld dat de overleden man Hans betrof uit het Zweedse Sundsvall’, meldt de politie. ‘Hij was in 1995 59 jaar oud.’

Volgens de politie reageerden de twee dochters van de man blij en geëmotioneerd. ‘Al die jaren hebben zij in onzekerheid geleefd met de vraag wat er met hun vader was gebeurd, waarom hij niet meer reageerde op contactverzoeken’, zegt politieman John Welzenbagh. ‘Door omstandigheden hebben zij geen aangifte van vermissing gedaan van hun vader in Zweden.’