Duitse voetbalfans willen ontslag van bondscoach Löw, en ze hebben ook een gedroomde opvolger

De 6-0 pandoering die de Mannschaft dinsdag tegen Spanje in de Nations League opliep blijft in Duitsland voor ophef zorgen. De Duitse voetbalbond (DFB) bevestigde woensdag dat Joachim Löw aanblijft als bondscoach, maar volgens een bevraging van mediakanelen RTL en ntv ziet een meerderheid van de Duitse voetbalfans Löw liever vertrekken. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp is de gedroomde kandidaat om hem op te volgen.