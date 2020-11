Ivanka Trump geobsedeerd door status en macht, zegt voormalige vriendin

Een voormalige vriendin van Ivanka Trump schetst in Vanity Fair een vernietigend beeld van de dochter van de Amerikaanse president.

‘We leerden elkaar kennen op een meisjesschool in de Upper East Side (een chique wijk in Manhattan, New York, red.) en meer dan een decennium waren we onafscheidelijk’, zo schrijft Lysandra Ohrstrom in Vanity Fair. ‘Geleidelijk aan groeiden we uit elkaar door onze verschillen. “Waarom raad je mij een boek aan over fucking arme mensen”, vroeg ze ooit.’

Het ging om het boek Empire Falls van Richard Russo, over het reilen en zeilen in een kleine vervallen arbeidersstad. Ze waren toen beiden twintigers.

Volgens Ohrstrom, die ook een bruidsmeisje was bij het huwelijk van Ivanka Trump in 2009, had haar toenmalige vriendin vanaf jonge leeftijd de geldhonger en roemzucht gemeen met haar vader Donald Trump. ‘Ze had de Trump-radar voor status, geld en macht en haar vaders instinct om anderen onder een bus te gooien om zichzelf te redden’, schrijft ze.

Tijdens hun vriendschap liep Ohrstrom soms ook Donald Trump tegen het lijf. ‘Hij negeerde mij bijna compleet, behalve om te vragen of Ivanka het mooiste of populairste meisje van onze klas was. (...) Hoewel hij nooit mijn naam heeft onthouden, leek hij wel een fotografisch geheugen te hebben over veranderingen van mijn lichaam.’

Na Ivanka’s huwelijk met Jared Kushner verwaterde hun vriendschap, zegt Ohrstrom, die als journaliste in Libanon heeft gewerkt.

Toen Ivanka Trump met haar vader mee de stap naar het Witte Huis zette, verwachtte Ohrstrom dat ze de ‘racistische neigingen van Trump’ zou temperen. ‘Niet vanuit morele overwegingen, maar omdat jonge kinderen opsluiten en wereldwijde klimaatakkoord verscheuren niet goed overkomt in de wandelgangen van Davos.’

Ze vertelt dat ze gedegouteerd was toen bleek dat Ivanka zich niet publiekelijk uitsprak tegen ‘weerzinwekkende beleidskeuzes’ van haar vader. Dat heeft haar zorgvuldig opgebouwd imago besmeurd, vindt ze.

Ohrstrom beseft dat haar verhaal op kritiek zal stuiten. Dat ze het verwijt zal krijgen dat ze haar vriendschap met Ivanka Trump probeert uit te buiten en dat ze als iemand uit een bevoorrecht milieu hypocriet overkomt. Het is de reden waarom ze haar verhaal niet eerder heeft gedaan. ‘Maar mijn afkeer voor de Trumps heeft het gehaald van mijn angst om door de modder te worden gesleurd.’