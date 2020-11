Stad Gent gaat positief discrimineren om samenleving te weerspiegelen

Stad Gent wil meer diversiteit binnen de eigen organisatie en zal dat doen door positief te discrimineren. Dat wil zeggen dat mensen met een beperking, mensen uit de lgbtq-gemeenschap en mensen met buitenlandse roots de voorkeur krijgen op andere gelijkwaardige kandidaten.

De Stad Gent wil als organisatie een weerspiegeling zijn van de Gentse samenleving. Daarom lanceert schepen van personeel Bram Van Braeckevelt een nieuw, uitgebreid meerjarenplan met verschillende acties. Het is de bedoeling dat het plan moet zorgen voor een ‘broodnodige versnelling’ rond diversiteit en inclusie. Het Gentse stadsbestuur maakt hiervoor jaarlijks meer dan 600.000 euro vrij.

In het meerjarenplan wil het stadsbestuur tegen 2025 af van het binaire man-vrouwdenken. Hiermee wilt het bestuur plaats geven aan het spectrum aan genderexpressies op de werkvloer. Daarnaast zouden zo’n 30% van de nieuwe collega’s buitenlandse roots hebben en 2% met een arbeidsbeperking. Voor de huidige medewerkers zullen er ook acties komen om samen aan de slag te gaan met diversiteit. ‘Als de Stad Gent niet openstaat voor alle Gentenaars, wie dan wel? Het is tijd om niet langer naast elkaar of over elkaar te spreken. Het is tijd om met álle Gentenaars samen aan de slag te gaan. Daarvoor is bij de Stad een inhaalbeweging nodig’, zegt schepen van Personeel Bram Van Braeckevelt.

Aangepaste procedures

Als kennis van het Nederlands minder relevant is voor de goede uitvoering van een openstaande functie, zal de mogelijkheid tot taallessen en -coaching op de werkvloer expliciet vermeld staan in de vacature. Dat moet alle geschikte kandidaten aanmoedigen om te solliciteren. De vacatures bij de Stad Gent zullen bovendien ook standaard genderinclusief opgesteld worden, zodat ze iedereen aanspreken.

Bij de invulling van bepaalde vacatures kan de Stad Gent beslissen om enkel personen met een arbeidsbeperking te laten solliciteren. Ook de procedures zelf worden dan aangepast. Kandidaten kunnen meebeslissen over hoe ze hun opdracht presenteren aan de jury: mondeling, schriftelijk, al dan niet ondersteund door een presentatie. Zo kan elke kandidaat de eigen sterktes maximaal uitspelen.