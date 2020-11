Na de flirt met Genk, nu een verbeterd contract voor Marc Brys bij OHL

Marc Brys heeft een verbeterd contract getekend bij OHL. Dat komt er twee weken na zijn flirt met Racing Genk. De 58-jarige Antwerpenaar ligt nu tot de zomer van 2024 onder contract aan Den Dreef. Ook zijn assistenten zouden een nieuw contract krijgen, al bevestigen de Leuvenaars dat nog niet.

De vorige overeenkomst van Brys, die in juni van dit jaar neerstreek in Leuven, liep tot de zomer van 2022. Daar komen nu dus twee jaren bij. Aan Den Dreef heerst bijzonder grote tevredenheid over de Antwerpse T1, die OHL naar een voorlopige achtste plaats loodste als promovendus in de Jupiler Pro League. De Leuvenaars zijn nog altijd ongeslagen tegen de G5.

“We zijn trots dat Marc zijn lot langer aan onze club wil verbinden”, zegt Peter Willems, CEO van OHL. “We zijn heel erg blij met het werk dat hij leverde tot nu toe en zijn ervan overtuigd dat we samen onze mooie club op een duurzame manier verder kunnen uitbouwen. De club, staf en fans kunnen vooruitkijken naar een mooie toekomst.”

Twee weken geleden belandde Brys helemaal bovenaan het lijstje van van Racing Genk. Hij ging de gesprekken aan, maar besloot uiteindelijk in Leuven te blijven. Nog diezelfde dag werden de gesprekken met OHL opgestart voor een hernieuwde overeenkomst. “Onder de impuls van King Power heeft deze club al een enorme groei gekend en ik ben ervan overtuigd dat het einde nog niet in zicht is”, zegt Brys op de website van OHL. “Ik wil heel graag deel uitmaken van de mooie toekomst die voor OHL in het verschiet ligt.”