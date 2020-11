België koopt 5 miljoen vaccins van Pfizer die 95% effectief zijn

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft beslist dat ons land via Europa ook 5 miljoen vaccins van Pfizer gaat aankopen. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) woensdag aangekondigd in het Vlaams Parlement.

Een vaccin tegen het sars-CoV-2-virus met een effectiviteit van 95 procent. Dat is de belofte van farmabedrijven Pfizer en BioNTech, waarvan België 5 miljoen doses gaat aankopen Tot nog toe had ons land enkel een deal met de bedrijven AstraZeneca-Oxford en Johnson & Johnson. Van AstraZeneca verwacht ons land 7,74 miljoen doses en van Johnson & Johnson 5 miljoen doses. Nu komt daar dus ook Pfizer bij, dat zich sterk maakt om zo snel mogelijk een vaccin te kunnen aanbieden.

Uit het tussentijdse rapport van farmareus Pfizer bleek vorige week maandag dat het vaccin op dat moment 90% effectief was. Intussen is dat cijfer gestegen naar 95% procent, wat betekent dat het Pfizer-vaccin momenteel het doeltreffendst is.

Belgische vestiging in Puurs

Pfizer hoopt dit jaar nog 50 miljoen dosissen te kunnen leveren. Daarmee kunnen 25 miljoen mensen worden gevaccineerd want het vaccinatieschema bestaat uit twee inentingen met een tussentijd van drie weken. Dat betekent dat de Belgische bestelling van 5 miljoen dosissen goed is voor 2,5 miljoen Belgen. Dat schema geldt ook voor het vaccin van AstraZeneca. De prijs van het Pfzier-vaccin is al bekend: het zou 33 euro voor twee dosissen gaan kosten. Maandag liet de interministeriële conferentie Volksgezondheid al weten dat de vaccinatie gratis zal zijn in België en dat een inenting niet verplicht is.

Dat een coronavaccin steeds dichterbij komt, is goed nieuws. Maar het vaccin van Pfizer moet op -80 graden Celsius bewaard en vervoerd worden. Hoe doe je dat? En wat als bij het overzetten van de vaccins de temperatuur even stijgt of daalt? Gelukkig zijn deze vragen voor ons land iets minder belangrijk, aangezien het vaccin niet ver moet reizen. De Belgische vestiging van Pfizer, waar de vaccins gemaakt worden, ligt in Puurs.