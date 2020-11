Organisatie Olympische Spelen in Tokio wil sporters zo snel mogelijk uit atletendorp

Om het risico op besmetting met het coronavirus in het atletendorp zoveel mogelijk te beperken, wil de organisatie van de Olympische Spelen in Tokio de atleten er zo kort mogelijk laten verblijven. “We willen het aantal deelnemers niet verminderen, maar we moeten er wel voor zorgen dat het dorp de veiligste plek van Tokio is”, verklaarde IOC-vicevoorzitter John Coates.

Bedoeling wordt dat de atleten - er worden er zo’n 11.000 verwacht in Tokio - vier tot vijf dagen voor de start van hun competitie hun intrek nemen in het olympisch dorp en één tot twee dagen na hun wedstrijden naar huis terugkeren. Toeristische activiteiten in Tokio moeten ze ook vermijden. Bij eerdere Spelen bleven de atleten veel langer in het dorp om hun landgenoten in andere sporttakken aan te moedigen, om de stad en andere atleten te leren kennen en om aan de slotceremonie deel te nemen. “Maar dat zou de kans op problemen vergoten”, zegt Coates. De Australiër vraagt de nationale olympische comités en de sportfederaties om met dit in gedachten te plannen. “De atleten moeten vertrouwen hebben in de veiligheid. Alleen dan kunnen we er onvergetelijke Spelen van maken.”

Gezien het toenemende aantal besmettingen, ook in het gastland, blijft de twijfel bestaan of de Spelen effectief door zullen kunnen gaan. “Maar we zijn er zeker van de Spelen op een veilige manier te kunnen organiseren”, aldus Coates. “We zien de Spelen als een licht aan het einde van de tunnel, in deze voor de complete mensheid erg moeilijke tijden.”

Coates en IOC-voorziter Thomas Bach waren vier dagen in Tokio te gast om een idee te krijgen van de voorbereidingen en om de toekenning van de Spelen aan de Japanse hoofdstad te vernieuwen. Ook de nieuwe premier van Japan, Yoshihide Suga, verzekerde dat het land de Spelen nog altijd in Tokio wil laten plaatsvinden.