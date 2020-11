Brussels Airlines krijgt al nieuwe ceo

Vanaf 1 maart wordt Peter Gerber de nieuwe ceo van Brussels Airlines. Hij volgt Dieter Vranckx op, die zo maar een jaar ceo is geweest van de Belgische luchtvaartmaatschappij.

De Duitser Peter Gerber (56) is momenteel ceo van Lufthansa Cargo. De bedoeling is dat hij in maart naar België verhuist en de fakkel overneemt van Dieter Vranckx.

Vranckx ging in mei 2018 in dienst bij Brussels Airlines als cfo. Sinds januari 2020 was hij ceo van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Vanaf 1 januari 2021 neemt hij de leiding over van Swiss, dat net zoals Brussels Airlines deel uitmaakt van de Lufthansa Group. Dat betekent dat Brussels Airlines al na een goed jaar een nieuwe ceo krijgt. Peter Gerber zal ook de belangen van de Lufthansa Group op Europees niveau verdedigen.

Historisch verlies

‘Brussels Airlines heeft veel troeven en samen met het management en alle 3.500 medewerkers kijk ik ernaar uit om de sterke punten van het bedrijf verder uit te bouwen en tegelijkertijd onze concurrentiekracht te vergroten en onze manier van werken toekomstbestendig te maken’, zegt Peter Gerber in een persbericht.

Gerber, die sinds 1992 voor Lufthansa werkt, zal het herstructureringsplan ‘Reboot Plus’ voortzetten. Brussels Airlines lijdt een historisch verlies door de coronapandemie. Door het besparingsplan versneld uit te voeren (en de vloot met 30 procent te krimpen) hoopt een afgeslankt Brussels Airlines vanaf het tweede kwartaal opnieuw de concurrentie aan te gaan. Als deel van dat besparingsplan wordt ook een kwart van de banen geschrapt – zo’n 1.000 in totaal.