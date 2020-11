Franse ‘Jetman’ omgekomen tijdens training

De Franse stuntman Vincent Reffet (36) is omgekomen tijdens een training in Dubai.

De stuntman overleed dinsdag 17 november, maar meer details over het ongeluk zijn er nog niet vrijgegeven. Er wordt een onderzoek ingesteld.

Reffet werd wereldberoemd door zijn extreme stunts in de lucht. Hij is de zoon van skydivers en maakte naam als basejumper. Zo sprong hij van het hoogste gebouw ter wereld, de Burj Khalifa in Dubai.

Reffet springt van de Kuala Lumpur Tower in Maleisië. Foto: AP

De Fransman woonde ondertussen ook in Dubai en maakte er deel uit van het team Jetman Dubai. Dat is een team van extreme sporters die met door motoren aangedreven vleugels op hun rug vliegen. Dat met snelheden tot 400 kilometer per uur en op een hoogte van zo’n 6 kilometer.

In het verleden vloog hij ook al, samen met een collega-stuntman, langs een Airbus A380, het grootste vliegtuig ter wereld. Zijn stunts gingen meermaals viraal op sociale media. Bijvoorbeeld toen hij met een wingsuit van op een berg in een vliegtuig vloog.

‘Hij was een getalenteerde atleet en een geliefd en gerespecteerd lid van ons team. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en iedereen die met hem samenwerkte’, zegt Jetman Dubai in een mededeling.