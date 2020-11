Digitale tifo van vermiste Théo Hayez tijdens België-Denemarken moet nieuwe tips opleveren

Tijdens de Nations League-match van de Rode Duivels tegen Denemarken vanavond zullen er geen fans in de tribune te zien zijn, maar wel een digitale tifo van Théo Hayez. De toen 18-jarige jongeman verdween anderhalf jaar geleden in Australië. De actie van Child Focus en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) moet nieuwe informatie of getuigenissen opleveren.

Vanwege de coronamaatregelen zal de match België-Denemarken, die woensdag wordt afgetrapt om 20.45 uur, alweer zonder fans plaatsvinden. Dat is echter niets in vergelijking met wat de ouders van Théo Hayez meemaken. Zij moeten hun zoon al missen sinds 31 mei 2019.

Die bewuste vrijdag werd de toen 18-jarige Théo voor het laatst gezien, toen hij om 23 uur de Cheeky Monkey’s Bar in Byron Bay in Australië verliet. Anderhalf jaar later is er nog steeds geen bruikbaar spoor gevonden.

In de zoektocht naar nieuwe informatie of getuigen doen Child Focus en de ouders van Théo, in samenwerking met parket en politie, nu een bijzondere oproep. Tijdens minstens één helft van de Nations League-match zal met ‘ideo mapping-technologie een digitale tifo van Théo verschijnen in de tribunes. “Als één van de sterkste Belgische merken trekken de Rode Duivels veel aandacht en we hopen dat die zal helpen om een nieuw licht te werpen op de zoektocht naar Théo Hayez”, zegt Hedeli Sassi, coördinator sociale projecten bij de KBVB.

Child Focus dankt voor de actie ook De Vloer, het communicatiebureau dat met de KBVB samenwerkt en het idee aanbracht en uitwerkt. “Deze periode waarin we allemaal vrienden en familie moeten missen, biedt voor ons de kans om dat gevoel te onderstrepen en aan te tonen hoe levensbelangrijk het is om antwoorden te vinden”, zegt Heidi De Pauw, CEO van Child Focus. “Vandaag doen we dat voor Théo, maar zijn geval is niet uniek. Iedereen kan helpen door elke oproep te bekijken en mee een oogje in het zeil te houden.”