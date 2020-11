Luca Brecel vlot voorbij Rod Lawler naar zestiende finales in Northern Ireland Open

Luca Brecel (WS-32) heeft zich woensdag voor de zestiende finales van het Northern Ireland Open geplaatst. In de tweede ronde versloeg hij Rod Lawler (WS-85) met 4-1. De 25-jarige Limburger maakte het in stijl af, met een 133 century in het vijfde frame.

Het Northern Ireland Open wordt dit jaar niet in Noord-Ierland gespeeld, wegens de coronapandemie verhuisde het toernooi van Belfast naar de bubbel in de Marshall Arena in het Engelse Milton Keynes. Om een plaats in de achtste finales geeft Brecel de winnaar van het duel tussen ‘s werelds nummer een Judd Trump, winnaar van de voorbije twee edities, en de Chinees Gao Yang (WS-104) partij.

Tweede ronde:

Luca Brecel (Bel/32) - Rod Lawler (Eng/85) 4-1

85-9, 71-64(52), 34-93, 60-11, 133(133)-0 (belga)