Kerstversiering Oudenburg onbedoeld suggestief: ‘Een vlam vinden we nogal cliché’

In Oudenburg en enkele deelgemeenten werd recent nieuwe kerstverlichting geplaatst. En die is nogal opvallend. Het gaat om een witte staaf met bovenaan een bolletje. Maar eenmaal verlicht lijken ze nogal op een penis. ‘Ik had het zelf ook pas gezien toen ze verlicht werden, maar we moeten hier de humor van in zien’, aldus de burgemeester.

