België gaat ETA-verdachte op vliegtuig naar Spanje zetten

Het Hof van Cassatie heeft gisteravond beslist dat Maria Jauregui Espina aan Spanje mag worden overgeleverd. De Spaanse justitie verdenkt haar van de moord op een kolonel in 1981. Dit is het einde van een jarenlange juridische strijd.

Maria Natividad Jauregui Espina (62) zal binnenkort op een vliegtuig naar Spanje worden gezet, waar ze berecht zal worden voor de moord op de 52-jarige luitenant-kolonel Ramón Romeo in Bilbao. De luitenant-kolonel werd in 1981 op straat doodgeschoten door een vrouw. De aanslag werd opgeëist door een eenheid van de Baskische terreurbeweging ETA, die ijverde voor een onafhankelijk Baskenland.

Sindsdien was Jauregui Espina op de vlucht. Ze verbleef eerst in Frankrijk en daarna een aantal jaren in Latijns-Amerika. In 2003 week ze uit naar België nadat haar partner vanuit Latijns-Amerika was uitgeleverd aan Spanje.

Maria Natividad Jauregui Espina. Foto: rr

De Spaanse justitie heeft drie keer een Europees aanhoudingsbevel tegen haar uitgevaardigd, in 2013, 2016 en tot slot in 2019. Telkens weigerde het Belgische gerecht om haar aan Spanje over te leveren omdat het vond dat het onvoldoende garanties had dat de rechten van de verdachte zouden worden gewaarborgd. Espina wordt gezocht wegens moord en lidmaatschap van een terreurbeweging en dat zou, volgens de letter van de Spaanse wet, betekenen dat zij eenzame opsluiting riskeert en de eerste dagen geen advocaat mag zien.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft op 5 november beslist om haar uit te wijzen, nadat ze van Spaanse rechterlijke overheid de garantie heeft gekregen dat ze meteen met een advocaat naar keuze mag praten en geen eenzame opsluiting zal krijgen.

Haar advocaat Paul Bekaert probeerde nog in extremis in cassatie de uitlevering tegen te houden, maar het Hof van Cassatie heeft zijn verzoek gisteravond verworpen.