Hertest Makarenko is ook positief, Kortrijk-middenvelder mist duel met Club Brugge

KV Kortrijk-middenvelder Yevhenii Makarenko heeft ook bij een hertest positief getest op het coronavirus. De Oekraïner gaat zeven dagen in quarantaine, hij mist de competitiematch van zaterdag op bezoek bij Club Brugge.

Maandag testte Makarenko positief op COVID-19 in het labo van de UEFA, twee dagen na de met 3-1 verloren wedstrijd van Oekraïne tegen Duitsland in de Nations League. In die partij mocht Makarenko 21 minuten opdraven. Intussen leverden verschillende Oekraïense internationals een positieve coronatest af, onder hen ook Eduard Sobol (Club Brugge). Daardoor werd de Nations League-wedstrijd van dinsdagavond in Zwitserland afgelast.

Makarenko, inmiddels terug in Kortrijk, bleek ook positief bij een hertest. Hij zal zijn verplichte quarantaine uitzitten, zo klinkt het bij KVK. Volgende week maandag volgt er opnieuw een test. Of Eduard Sobol van de partij kan zijn, is nog niet duidelijk. (belga)