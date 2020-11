Volksunie-nestor Willy Kuijpers overleden

De warme idealist Willy Kuijpers (83), bij wie de deur altijd open stond voor verdrukte bevolkingsgroepen, gold als een vaderfiguur voor heel wat N-VA’ers.

Willy Kuijpers stopte al meer dan twintig jaar geleden wegens gezondheidsredenen met de nationale politiek. In Herent hield hij het langer vol. Hij was er tot 2012 burgemeester en bleef daarna zetelen als gemeenteraadslid. Maar hij zal vooral herinnerd worden als de man met de rolkraag en de sandalen die het opnam voor alle verdrukte bevolkingsgroepen in de wereld, gaande van de Basken, over de Bretoenen tot de Armeniërs. Hij stelde zijn huis voor hen open, letterlijk, want nogal wat Baskische militanten kregen onderdak in Herent.

Kuijpers wordt herinnerd als een warme en progressieve idealist en een Volksunie-politicus van de oude stempel. Toen de Volksunie in 2001 uiteenviel, was dat tegen zijn zin. Uiteindelijk belandde hij op de N-VA-lijsten. Naast zijn achttien jaar als burgemeester van Herent was hij onder meer Kamerlid, Vlaams Parlementslid, Europees Parlementslid, senator en algemeen secretaris van de Volksunie.

Hij leed al jaren aan een hartkwaal en is overleden aan de gevolgen van covid-19.