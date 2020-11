Willebroekse avondklok stuit op breed politiek verzet

De avondklok die Willebroek invoerde wegens overlast door jongeren, stuit op breed politiek protest. Inclusief van bij Open VLD en CD&V, coalitiepartners van de Willebroekse N-VA-burgemeester.

Sinds dit weekend geldt in het centrum van Willebroek een avondklok om 22 uur, een samenscholingsverbod voor meer dan twee personen en een verplichte sluiting voor winkeliers om 18 uur. Aanleiding is niet de strijd tegen corona, maar wel amokmakende jongeren.

Eddy Bevers (N-VA), de burgemeester van Willebroek, verdedigt de maatregel. ‘Bij mijn eed heb ik gezworen mijn burgers te beveiligen. En daarvoor ga ik, indien nodig, tot het uiterste. Als we deze maatregelen niet hadden genomen, was dit haast oorlogsgebied geworden.’

‘Klassiek voorbeeld van een hellend vlak’

Maar er klinkt veel kritiek. Dit is een klassiek voorbeeld van een hellend vlak, zegt professor grondwettelijk recht Stefan Sottiaux (KU Leuven) in deze krant. ‘Wat eerst opdook in de strijd tegen corona, wordt nu zomaar toegepast als gewone maatregel om de ­orde te handhaven.’

‘Als men uitzonderlijke maatregelen een keer toelaat, hoe goedbedoeld ook, blijven ze klaarliggen als een geladen revolver voor elke schietgrage cowboyburgemeester of -gouverneur die minder goede bedoelingen of scrupules heeft.’

‘Compleet ongrondwettig’, oordeelde ook Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, vanmorgen op Radio 1. ‘Waarom daar stoppen?’, tweette econoom Ive Marx (UAntwerpen). ‘Je zou meteen ook wat mensen in preventieve voorhechtenis kunnen steken.’ Ook professoren publiek recht Hendrik Vuye en Jogchum Vrielink zijn kritisch.

CD&V en Open VLD

Maar ook uit politieke hoek komen er verontwaardigde reacties. En opvallend: ook van bij CD&V en Open VLD, die deel uitmaken van de Willebroekse coalitie. ‘Avondklok vanwege amokmakers’, tweette staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). ‘Vrijheidsberoving van een hele wijk. Stel ik me ernstige vragen bij.’

Open VLD reageert via Kamerlid Tim Vandenput. ‘Dit is absoluut een brug te ver. Je straft geen volledige buurt en schort niet de grondwet op vanwege een aantal amokmakers. Het is niet omdat er tijdens de coronacrisis tijdelijk drastische maatregelen nodig zijn, dat dit het nieuwe normaal mag worden voor andere situaties.’ Bij Open VLD wordt benadrukt dat de avondklok een beslissing is van de burgemeester en niet van het voltallige schepencollege.

Groen, SP.A en PVDA

Ook bij de linkse partijen klinkt kritiek. ‘Disproportioneel en een gevaarlijk hellend vlak’, zegt Vlaams Parlementslid Imade Annouri van Groen op Twitter. ‘Dit mogen we niet normaal vinden. Alle begrip voor lokale burgemeester die overlast wil aanpakken, maar dit is niet de manier.’

Hetzelfde geluid klinkt bij partijgenoten Jeremie Vaneeckhout en federaal fractieleider Kristof Calvo. En ook bij SP.A klinkt kritiek. ‘Terugdraaien ajb’, tweette Kamerlid Ben Segers. ‘Waanzin.’ Jos D’Haese, Vlaams fractieleider voor PVDA, noemt de avondklok ‘compleet disproportioneel’.