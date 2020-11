Nieuw-Zeelandse politie presenteert uniform met hoofddoek

De politie in Nieuw-Zeeland wil moslimvrouwen aanmoedigen om zich aan te sluiten bij de veiligheidsdiensten. Kandidaten kunnen naast de klassieke uniformen nu ook kiezen voor een uniform met bijhorende hoofddoek. ‘We willen een inclusief korps bouwen dat onze diverse samenleving reflecteert’, liet een woordvoerder weten.

Zeena Ali is de eerste vrouw die het uniform zal dragen. Ali werd in Fiji geboren en verhuisde naar Nieuw-Zeeland als kind. ‘Het voelt fantastisch dat de hidjab een deel is van mijn uniform, ik werd ook betrokken bij de ontwerpfase ervan’, staat te lezen op de officiële Instagrampagina van de Nieuw-Zeelandse politie.

‘De uitwerking van dit uniform betekent dat vrouwen die voorheen misschien nooit een carrière bij de politie zouden hebben overwogen, dat nu wel kunnen doen’, vindt Ali. ‘Het is fantastisch dat de politie rekening houdt met mijn religie en cultuur.’ Ali mocht tijdens haar training zwemmen met lange mouwen aan, en kreeg halalmaaltijden. ‘Het is fantastisch dat de politie zoveel moeite deed om een hoofddoek te ontwikkelen dat niet alleen voldoet aan de vereisten rond veiligheid en gezondheid, maar ook rekening houdt met mijn persoonlijke noden’, zegt Ali.

De ontwikkeling van het nieuwe uniform begon in 2018, nadat enkele politieagenten op bezoek waren geweest in middelbare scholen. Nieuw-Zeeland is niet het eerste land dat de hoofddoek integreert bij officiële uniformen. In het Verenigd Koninkrijk werd in 2006 al zo’n uniform ontwikkeld voor de politiediensten in Londen, de Metropolitan Police. De politie in Schotland volgde in 2016. In 2004 droeg Maha Sukkar al een hoofddoek bij haar uniform voor de politiediensten van de staat Victoria in Australië.